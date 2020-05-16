Доплаты врачам не будут привязаны ко времени работы с зараженными

20:30 Источник: РБК

При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства. Сумма доплаты будет определяться «исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», говорится в сообщении.

Помимо этого выплаты также будут полагаться водителям машин скорой помощи, которые работают на аутсорсинге. РБК