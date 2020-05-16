Доплаты врачам не будут привязаны ко времени работы с зараженными
20:30 16.05.2020 Источник: РБК
При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства. Сумма доплаты будет определяться «исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», говорится в сообщении.
Помимо этого выплаты также будут полагаться водителям машин скорой помощи, которые работают на аутсорсинге. РБК
НОВОСТИ
- 21:00 16.05.2020
- "Супер-пупер" ракета Трампа имеет значительно меньшую скорость - СМИ
- 20:00 16.05.2020
- В Петербурге второй день подряд фиксируют более пятисот новых случаев заболевания коронавирусом
- 19:30 16.05.2020
- Медикам предоставили возможность пожаловаться на невыплату надбавок на портале Госуслуг
- 19:00 16.05.2020
- Саакашвили представлен главам дипмиссий стран G7 как глава Исполкома реформ Украины
- 18:30 16.05.2020
- РФ в июле может восстановить международное авиасообщение
- 18:00 16.05.2020
- Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за связанных с пандемией санитарных норм
- 17:30 16.05.2020
- Вакцина от коронавируса в РФ может появиться к концу лета - директор центра им. Гамалеи
- 17:00 16.05.2020
- В Госдуме назвали тяжелой ситуацию в российской экономике
- 16:00 16.05.2020
- Названа дата открытия границ Италии
- 15:00 16.05.2020
- По делу о размещении фотографий нацистских лидеров на виртуальной акции "Бессмертный полк" задержаны четыре человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать