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"Супер-пупер" ракета Трампа имеет значительно меньшую скорость - СМИ

21:00 16.05.2020 Источник: Интерфакс

Самая быстрая американская гиперзвуковая ракета, о разработке которой объявил президент Дональд Трамп, вероятно, имеет скорость не более 5 Махов, сообщило вашингтонское издание TMN.

"Скорее сего, президент говорил о разрабатываемой гиперзвуковой ракете, которая может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука", - отмечает издание.

Как сообщалось, в пятницу Трамп заявил, что США разрабатывают "супер-пупер" ракету, которая будет развивать скорость в 17 Махов.

"Россия имеет ракеты, которые в пять раз быстрее (скорости звука - ИФ), Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз. У нас же - в 17 раз", - сказал президент США. "Она самая быстрая в мире, почти в три раза (быстрее аналогичных ракет России и Китая - ИФ)", - добавил он.

Между тем, скорость в 17-20 Махов всеми гиперзвуковыми ракетами может развиваться только в стратосфере. После старта с воздушного носителя максимальная скорость ракеты не превышает 5-6 Махов.

Официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман вслед за заявлением Трампа лишь пояснил, что "министерство обороны США работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам", но не представил каких-либо деталей.

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