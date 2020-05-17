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Европейский вещательный союз определил место проведения "Евровидения-2021"

09:00 17.05.2020 Источник: НГ-Online

Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме , о чем было объявлено в ходе специального шоу «Европа зажигает свет» ( "Europe Shine a Light"), заменившего финал 65-го по счету конкурса "Евровидения". В соответствии с правилами, песни этого года не могут быть представленными на Евровидении в следующем году; выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды), но из-за пандемии коронавируса решением Европейского вещательного союза было отменено. Участники «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили в онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своей страны. Российская группа Little Big, которая должна была выступить с песней Uno, представили акустическую версию композиции.

Шоу транслировалось на официальном YouTube-канале «Евровидения». В России шоу транслировал Первый канал.

Вера Цветкова

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