Центральную Россию ждет весьма прохладная неделя - синоптики

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до пятницы включительно. "Как-то не видно совершенно, что погода изменится [в ближайшие дни]", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, в понедельник - 12-14, во вторник - 13-15 градусов, в среду и четверг - 11-16 градусов тепла, в пятницу - 12-17 градусов.