К понедельнику Московская область будет готова частично запустить экономику

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковье будет соответствовать трем критериям, необходимым для частичного запуска экономики, к понедельнику. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев в передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Есть три показателя, которые позволяют нам запустит экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе - достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", - сказал Воробьев.