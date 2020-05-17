К понедельнику Московская область будет готова частично запустить экономику
09:30 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подмосковье будет соответствовать трем критериям, необходимым для частичного запуска экономики, к понедельнику. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев в передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
"Есть три показателя, которые позволяют нам запустит экономику, определенные части экономики: коэффициент распространения [инфицирований] должен быть меньше единицы. Второе - достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", - сказал Воробьев.
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