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Австралия жертвует торговлей с Китаем, поддерживая США по поводу происхождения COVID-19

09:40 17.05.2020 Источник: Интерфакс

В воскресенье Австралия призвала Китай ответить на ее просьбу обсудить вопрос о снижении уровня напряженности между двумя торговыми партнерами после того, как Канберра вслед за Вашингтоном призвала провести международное расследование происхождения коронавируса COVID-19.

Министр по туризму, торговле и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем сообщил в эфире австралийской телерадиокорпорации АВС, что предложил китайской стороне обсудить торговые вопросы. По его словам, "эта просьба не была удовлетворена".

"Мы открыты для такого обсуждения даже в тех областях, в которых есть сложные проблемы", - добавил министр.

Китай обвинил Австралию в "мелочных трюках" и приостановил импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии, рассматривает возможность введения высоких тарифов на импорт австралийского ячменя, сообщают местные СМИ.

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