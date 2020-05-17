Число выздоровевших от COVID-19 в Москве стабильно увеличивается - Ракова

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 1 458 и превысило 27 тыс. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490", - сказала Ракова.