Иностранным спортсменам и тренерам с контрактами разрешено вернуться в РФ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в РФ. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в РФ.

"Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, - говорится в сообщении. - Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин".