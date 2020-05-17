Иностранным спортсменам и тренерам с контрактами разрешено вернуться в РФ
10:30 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в РФ. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в РФ.
"Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, - говорится в сообщении. - Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин".
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