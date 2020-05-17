Данные по распространению коронавируса в России на 17 мая
11:20 17.05.2020 Источник: Интерфакс
Второй день подряд число новых случаев Covid-19 в России держится ниже отметки в 10 тыс., число умерших за сутки снизилось до 94, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 116 (42,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
16 мая по стране было 9200 новых случаев, этот показатель был минимальным со 2 мая.
Всего нарастающим итогом в России зарегистрировано 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции. Страна по этому показателю прочно укрепилась на втором месте в мире (данные Университета Джонса Хопкинса) после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.). Замыкает "тройку" антирейтинга Великобритания (240,7 тыс., прирост 3,4 тыс.).
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