Данные по распространению коронавируса в мире на 17 мая
12:25 17.05.2020 Источник: Интерфакс
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 11:30 по московскому времени воскресенья достигло 311 тыс. 843 тыс. человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 147, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 11:30 насчитывалось 4 млн 637 тыс. 130 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 94 тыс. 520 случаев заражения. Излечились почти 1,7 млн человек.
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 734 тыс. 378 человек, количество смертельных случаев достигло 313 тыс. 459, излечились более 1,8 млн.
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