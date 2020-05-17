Космоплан военного назначения X-37B в шестой раз отправлен на орбиту

16:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Пуск состоялся в 09:14 по местному времени (16:14 мск), трансляция ведется на сайте компании United Launch Alliance.

Космоплан данного типа запущен в шестой раз. Это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5. Запуск проведен в интересах Космических сил США.