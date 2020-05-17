Андрей Воробьев: С 18 мая в Подмосковье начнут работу промышленные предприятия, строительство и объекты ЖКХ

17:15

Фото с сайта mosreg.ru

С 18 мая в Московской области начнется отмена некоторых важных ограничений, написал губернатор региона Андрей Воробьёв в своем блоге:

Это были необходимые меры, сдерживавшие распространение вируса. Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую очередь для того, чтобы вторая экономика в стране - экономика нашего региона - скорее начала работать как раньше.

Вместе с врачами, экспертами и Роспотребнадзором мы следим за тремя ключевыми цифрами. Это единые для всей страны правила. Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас 0,9). Свободных коек в больницах - половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов).

Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано. Но с завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями.

При этом положение дел по-прежнему непростое. У нас в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них - более 3 тысяч человек. Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здрава. Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска - действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас.

Снятие первых ограничений, к сожалению, не значит, что отдохнут наши врачи. Хотелось бы приблизить этот момент, но у них еще очень много работы. Как вы знаете, президент дал четкую команду - сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты. Мы это поручение выполним и обязательно проследим, чтобы все выплаты - и федеральные, и региональные - дошли до получателей.

Во-первых, главные врачи не только расскажут своим сотрудникам о размере и порядке выплат, но и будут на связи 24/7, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте будет вся информация с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги.

Во-вторых, мы создадим специальную комиссию, в которую также можно будет направить вопросы, связанные с выплатами. Сделать это можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения.

В заключение хочу поблагодарить жителей. Большинство из вас последние недели вели себя ответственно, благодаря этому мы можем теперь сделать шаг вперед. Но угроза пока не миновала. Маски, перчатки, и всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны. Прошу вас, соблюдайте их сами и помогите соблюдать близким.