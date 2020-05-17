Новое правительство Израиля утверждено Кнессетом

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов, после чего Нетаньяху и его партнер по коалиции Бени Ганц принесли премьерскую присягу. Специальное заседание Кнессета транслируется парламентским каналом израильского телевидения.

В соответствии с коалиционным соглашением партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Нетаньяху будет занимать пост премьера до середины ноября 2021 года, после чего эта должность перейдет к Ганцу.