В Нижегородской области в лесу прохожие нашли партию брошенных медикаментов
18:00 17.05.2020 Источник: Интерфакс
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, проводится проверка, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Фейсбук в воскресенье.
По его словам, начато "расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу".
"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление", - написал он, комментируя появившуюся в соцсетях информацию. Мелик-Гусейнов отметил, что "по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда".
В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены коробки с медикаментами.
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