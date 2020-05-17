В Нижегородской области в лесу прохожие нашли партию брошенных медикаментов

18:00 Источник: Интерфакс

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, проводится проверка, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

По его словам, начато "расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу".

"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление", - написал он, комментируя появившуюся в соцсетях информацию. Мелик-Гусейнов отметил, что "по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда".

В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены коробки с медикаментами.