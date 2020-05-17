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НОВОСТИ

В Кремле сказали, когда можно будет провести голосование по Конституции - СМИ

19:04 17.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса в России улучшается, однако пока она не позволяет планировать дату проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщил ТАСС источник в Администрации президента РФ.

"Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов: от эпидемической ситуации (она постепенно улучшается, но еще рано делать прогнозы) и от принимаемых Центризбиркомом мер по обеспечению безопасности самого процесса", - пояснил собеседник агентства. "Никакой точной даты не существует", - подчеркнул он.

Голосование по поправкам планировалось провести в апреле, однако оно было отложено в связи с пандемией коронавируса.

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