В Италии почти полностью снимаются карантинные меры
07:30 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый обширный пакет послаблений карантина вступает в силу в Италии в понедельник. Согласно последнему декрету правительства, возобновлять деятельность могут все магазины, торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и все прочие точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты. Возобновляются службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий.
Во всех закрытых помещениях, включая магазины и транспорт, предписано использование средств персональной защиты - медицинских масок и перчаток. Снимать их можно будет только при употреблении еды и напитков в ресторанах и барах. Клиенты должны обслуживаться за столиками при соблюдении минимальной безопасной дистанции не менее 1 метра. Эта же дистанция должна соблюдаться при застольях групп друзей и родственников. Столик в ресторане рекомендуется забронировать заранее, а персоналу сохранять списки клиентов не менее двух недель. При этом сохраняется запрет на большие сборища, праздники и собрания. Смогут вернуться итальянцы и к своему излюбленному и привычному способу употребления кофе - за стойкой. Но и в этом случае должна соблюдаться безопасная дистанция между клиентами и персоналом.
Все продавцы и клиенты в магазинах должны быть в масках и перчатках. При этом вводится ограничение на число одновременно находящихся в магазине людей в зависимости от его площади. Торговые точки должны разграничить вход и выход, чтобы клиенты не сближались ближе, чем на метр. В торговых центрах можно только делать покупки, но не использовать помещения для отдыха и развлечения.
Еще сложнее указанные ограничения соблюдать в парикмахерских, которым разрешили работать в понедельник, обычно выходной день для парикмахеров, а также вплоть до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В салонах красоты исключаются любые процедуры с использованием пара. Нельзя пользоваться саунами и гидромассажными ванными.
С наступлением теплого сезона на итальянских побережьях открываются пляжи, где предписано выставлять зонты и лежаки на расстоянии 5 метров один от другого. Никаких коллективных пляжных игр не разрешается, как нельзя пользоваться общими бассейнами.
В церквях, где возобновляются службы, в чашах не будет святой воды, также верующие не смогут обмениваться рукопожатиями. Причащение священники будут проводить индивидуально. Верующие обязаны пользоваться масками и соблюдать дистанцию.
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