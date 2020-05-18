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Впервые за месяц цена на нефть марки Brent поднялась выше $33 за баррель

07:40 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,6% - до 33,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:01 мск.

В последний раз цена нефти находилась выше 33 долларов за баррель 13 апреля 2020 года.

Стоимость нефти марки WTI поднялась на 1,76% - до 30,04 доллара за баррель.

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