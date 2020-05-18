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НОВОСТИ

На 3,4% сократился ВВП Японии из-за пандемии

07:50 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правительства страны.

Отмечается, что объем потребительского спроса в Японии уменьшился на 0,7%, объем экспорта рухнул на 6%. При этом в сравнении с четвертым кварталом 2019 года японский ВВП сократился на 0,9%.

6 мая газета "Джапан ньюс" со ссылкой на главного экономиста исследовательского института крупной японской страховой компании Daiichi Life ("Дайити лайф") Хидэо Кумано сообщила, что японский ВВП потеряет примерно 45 трлн иен (более 423 млрд долларов) в связи с введенными в стране ограничениями из-за распространения нового коронавируса.

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