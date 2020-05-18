В Сахалинской области стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции
08:10 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрешение на работу школ и детских садов с понедельника начало действовать во всей Сахалинской области. На островах стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.
"С 12 мая вывели [из режима самоизоляции для школ и детсадов] семь районов [с наиболее благоприятной эпидобстановкой], с 14 мая - еще три, с сегодняшнего дня вывели в общем количестве 18, то есть все районы области", - сообщили в Минобразовании региона. Помимо этого, рекомендованы к открытию также учреждения дополнительного образования.
Уточняется, что школьные занятия в очной форме разрешены только для выпускников 11-х классов с учетом согласия их родителей. В кабинетах одновременно могут находиться до 15 человек. Школьников и педагогов обязали носить медицинские маски, дезинфекция и проветривание помещений осуществляются чаще, а перемены стали длиннее.
Несмотря на разрешение со стороны областных властей, не открылись школы и детские сады только в Южно-Курильском городском округе на южных Курилах (Сахалинская область) из- за введенного там в прошлую пятницу режима ЧС, сообщил ТАСС мэр муниципалитета Вячеслав Власенко. Район включает в себя острова Кунашир и Шикотан и имеет пять школ.
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