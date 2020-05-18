В Подмосковье коронавирусом заразились 9% медиков - Минздрав области
08:30 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились новой коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в понедельник.
"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тыс. медиков - это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков - это почти 2 тыс. человек", - отметила она.
Стригункова добавила, что непосредственно от коронавируса и пневмонии в Подмосковье умерли 16 врачей. "Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников", - пояснила министр.
Кроме того, она сообщила, что по сравнению с прошлым годом в январе-марте 2020 года в Московской области выросла смертность от болезней органов дыхания. "Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь-март у нас она [смертность] выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%. При этом значительного увеличения общего количества умерших от всех причин мы не наблюдаем", - отметила Стригункова.
НОВОСТИ
- 09:00 18.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая
- 08:10 18.05.2020
- В Сахалинской области стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции
- 07:50 18.05.2020
- На 3,4% сократился ВВП Японии из-за пандемии
- 07:40 18.05.2020
- Впервые за месяц цена на нефть марки Brent поднялась выше $33 за баррель
- 07:30 18.05.2020
- В Италии почти полностью снимаются карантинные меры
- 19:50 17.05.2020
- Власти ФРГ опасаются, что через WhatsApp передает данные о пользователе хозяевам софта
- 19:25 17.05.2020
- Глава ФРС США сделал прогноз по восстановлению американской экономики
- 19:04 17.05.2020
- В Кремле сказали, когда можно будет провести голосование по Конституции - СМИ
- 18:00 17.05.2020
- В Нижегородской области в лесу прохожие нашли партию брошенных медикаментов
- 17:30 17.05.2020
- Новое правительство Израиля утверждено Кнессетом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать