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В Подмосковье коронавирусом заразились 9% медиков - Минздрав области

08:30 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились новой коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в понедельник.

"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тыс. медиков - это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков - это почти 2 тыс. человек", - отметила она.

Стригункова добавила, что непосредственно от коронавируса и пневмонии в Подмосковье умерли 16 врачей. "Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников", - пояснила министр.

Кроме того, она сообщила, что по сравнению с прошлым годом в январе-марте 2020 года в Московской области выросла смертность от болезней органов дыхания. "Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь-март у нас она [смертность] выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%. При этом значительного увеличения общего количества умерших от всех причин мы не наблюдаем", - отметила Стригункова.

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