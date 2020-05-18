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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая

09:00 18.05.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 мая превысило 4,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 713 769 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 77,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 315 тысяч пациентов, более 1,7 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,48 миллиона зараженных) и Россия (281,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (244,9 тысячи). На четвертое место поднялась Бразилия (241 тысяча), замыкает пятерку Испания (230,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 89 562 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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