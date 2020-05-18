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НОВОСТИ

Размер ежемесячной накопительной пенсии может снизиться - СМИ

09:05 18.05.2020 Источник: Известия

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, это обусловлено данными Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян. В Госдуме законопроект готовы поддержать только в «Единой России».

Политики и эксперты отмечают, что пенсионная система несовершенна и сами в старости на нее не рассчитывают.

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