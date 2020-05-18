В Канаде самолет пилотажной группы ВВС упал на дом
09:20 18.05.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
По меньшей мере один человек погиб в результате крушения самолета пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил Канады Snowbirds. Самолет, совершавший облет жилого района, вскоре после взлета упал, врезавшись в частный дом в городе Камлупс, в Британской Колумбии.
Один из пилотов катапультировался, еще один член экипажа получил серьезные травмы.
Пилотажная группа совершала показательный полет в рамках турне по стране в честь канадцев, вносящих свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Snowbirds.
Snowbirds выполняют акробатические трюки для публики, подобно Red Arrows в Великобритании и Blue Angels в США.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что один из членов команды Snowbirds погиб, еще один получил серьезные травмы", - говорится в твите Королевских ВВС Канады. Русская служба Би-би-си
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