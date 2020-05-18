США вывели на орбиту секретный военный космоплан
09:32 18.05.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
ВВС США успешно запустили ракету-носитель Atlas V с космопланом X-37B, предназначенным для секретной миссии. Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал после того, как полет, который должен был состояться еще в субботу, был отложен на сутки из-за плохой погоды. Космоплан, также известный как Орбитальная Испытательная Машина (OTV), выведет на орбиту спутник и испытает в космосе технологию преобразования солнечной энергии.
Это уже шестая миссия орбитального беспилотного самолета. "В память о жертвах Covid-19 и в честь всех, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией. Америка сильная", - было написано на обтекателе ракеты о нынешней миссии.
X-37B - секретная американская программа испытаний, о ней известно очень мало. Пентагон в прошлом раскрывал мало подробностей о миссиях и возможностях космоплана. "В этой миссии X-37B будет проведено больше экспериментов, чем в любых других предыдущих миссиях", - сообщила в начале мая министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт. В ходе одного из экспериментов будет испытано влияние радиации на семена и другие материалы. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 10:32 18.05.2020
- США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
- 10:20 18.05.2020
- Качество воздуха улучшилось в семи городах России за время пандемии
- 10:05 18.05.2020
- Условия торговли алкоголем могут ужесточить
- 10:00 18.05.2020
- Военные начали прибывать в Красноярский край для борьбы с коронавирусом
- 09:20 18.05.2020
- В Канаде самолет пилотажной группы ВВС упал на дом
- 09:05 18.05.2020
- Размер ежемесячной накопительной пенсии может снизиться - СМИ
- 09:00 18.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 мая
- 08:30 18.05.2020
- В Подмосковье коронавирусом заразились 9% медиков - Минздрав области
- 08:10 18.05.2020
- В Сахалинской области стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции
- 07:50 18.05.2020
- На 3,4% сократился ВВП Японии из-за пандемии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать