США вывели на орбиту секретный военный космоплан

09:32 Источник: Русская служба Би-би-си

ВВС США успешно запустили ракету-носитель Atlas V с космопланом X-37B, предназначенным для секретной миссии. Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал после того, как полет, который должен был состояться еще в субботу, был отложен на сутки из-за плохой погоды. Космоплан, также известный как Орбитальная Испытательная Машина (OTV), выведет на орбиту спутник и испытает в космосе технологию преобразования солнечной энергии.

Это уже шестая миссия орбитального беспилотного самолета. "В память о жертвах Covid-19 и в честь всех, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией. Америка сильная", - было написано на обтекателе ракеты о нынешней миссии.

X-37B - секретная американская программа испытаний, о ней известно очень мало. Пентагон в прошлом раскрывал мало подробностей о миссиях и возможностях космоплана. "В этой миссии X-37B будет проведено больше экспериментов, чем в любых других предыдущих миссиях", - сообщила в начале мая министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт. В ходе одного из экспериментов будет испытано влияние радиации на семена и другие материалы. Русская служба Би-би-си