Военные начали прибывать в Красноярский край для борьбы с коронавирусом
10:00 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Красноярский край начали прибывать военные для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о 200 военнослужащих, в том числе 77 врачах, и около 100 единицах спецтехники.
Об этом сообщает Минобороны. Ранее поручение о переброске сил дал Владимир Путин. Военные будут доставлены самолётами Ил-76 из Подмосковья, а также из Югры и села Топчиха Алтайского края железной дорогой. Через реку Енисей организуют паромную переправу. По прибытии специалисты развернут госпиталь, проведут дезинфекцию, а затем приступят к диагностике и лечению заболевших.
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