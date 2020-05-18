Условия торговли алкоголем могут ужесточить
10:05 18.05.2020 Источник: Коммерсант.ru
Законодательные власти около половины регионов РФ прорабатывают вопрос запрета продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах в жилых домах с залом обслуживания менее 50 кв. м, сообщил “Ъ” председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. В некоторых субъектах, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении. По словам господина Небольсина, почти все регионы могут ввести собственные ограничения по этому вопросу до конца мая.
Федеральный законопроект, дающий субъектам право самостоятельно регулировать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах, вступил в силу 5 мая. Документ вводит запрет на реализацию спиртного для точек с залом обслуживания посетителей менее 20 кв. м. Как отмечает Алексей Небольсин, это уже решает проблему так называемых наливаек.
А вот сокращение минимальной площади залов до 50 кв. м может поставить под угрозу работу полноценных ресторанов. Коммерсантъ
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