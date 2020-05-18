Качество воздуха улучшилось в семи городах России за время пандемии

10:20 Источник: Эхо Москвы

В семи городах России за время пандемии коронавируса улучшилось качество воздуха. Это произошло в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите, рассказали в Роспотребнадзоре. Ухудшение наблюдается только в Омске. Анализ проводился в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух». Эхо Москвы