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НОВОСТИ

Качество воздуха улучшилось в семи городах России за время пандемии

10:20 18.05.2020 Источник: Эхо Москвы

В семи городах России за время пандемии коронавируса улучшилось качество воздуха. Это произошло в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите, рассказали в Роспотребнадзоре. Ухудшение наблюдается только в Омске. Анализ проводился в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух».  Эхо Москвы

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