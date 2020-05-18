В России впервые с 1 мая за сутки выявили меньше 9 тысяч заразившихся коронавирусом
11:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 926 человек, рост впервые с 1 мая ниже 9 тыс. В настоящее время в РФ 290 678 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост составил 3,2% против 3,6% днем ранее, что является рекордно низким показателем.
Коэффициенты распространения коронавируса в понедельник вновь обновили минимальные значения с начала вспышки. В среднем по России этот показатель опустился до 0,9 (накануне - 0,91), и держится ниже единицы пятый день подряд. В Москве коэффициент снизился до рекордных 0,73 с 0,77, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Столица по этому показателю третий день подряд удовлетворяет требованиям рекомендаций Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений.
Коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже отметки 1 в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Дагестан (0,83), Краснодарский край (0,97), Свердловская область (0,96).
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении еще ряда условий приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.
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