Украина ввела госрегулирование цен на ряд продуктов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановление кабинета министров Украины, которым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно вводится государственное регулирование цен на товары социальной значимости и товары противоэпидемического назначения, в понедельник вступило в силу. Соответствующее решение правительство приняло 22 апреля.

"Постановлением утверждены исчерпывающие перечни товаров, имеющие важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, изменение цен на которые подлежит декларированию", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В перечень попала гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные, тушки куриные, вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%. Также будут регулироваться цены на лекарства, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты.

Правительственный портал информирует, что с 18 мая 2020 года реализация товаров, имеющих социальную значимость, товаров противоэпидемического назначения, перечни которых утверждены постановлением, по розничной цене, повышенной на 5 и более процентов без процедуры декларирования изменения цен, является нарушением.