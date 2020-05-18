Представители малого и среднего бизнеса назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли экономики

11:20 Источник: РБК

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%.