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НОВОСТИ

Досрочное голосование можно будет проводить на территориях общего пользования

11:32 18.05.2020 Источник: Коммерсант.ru

Центризбирком получает возможность проводить досрочное голосование вне помещений для голосования — это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы. Раньше такая возможность была предусмотрена для избирателей, которые в день голосования находятся на труднодоступных территориях, например на полярных станциях. Теперь это будет возможно и для других граждан, если этого требует защита их здоровья.  Коммерсантъ

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