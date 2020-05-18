МГУ переводит защиты диссертаций в онлайн-формат
12:05 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МГУ имени М. В. Ломоносова внедрит в вузе систему проведения защит диссертаций на соискание степени кандидата или доктора наук в удаленном режиме на время ограничений, связанных с пандемией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.
"МГУ имени М. В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение. Нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщении.
Речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. В случае успешной защиты авторам этих работ будут присуждаться степени и выдаваться дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.
"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", - цитирует пресс-служба Садовничего.
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