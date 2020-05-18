Минск ведет переговоры о займах с Китаем - Fitch
12:20 18.05.2020 Источник: Интерфакс
Белоруссия ведет переговоры с Китаем о двух двусторонних займах, сообщило рейтинговое агентство Fitch.
"Беларусь подала заявку на инструмент быстрого финансирования МВФ (RFI), а также ведет переговоры о двух двусторонних займах с Китаем", - говорится в пресс-релизе агентства по поводу подтверждения кредитных рейтингов Белоруссии.
Агентство отмечает, что в Белоруссии "краткосрочные финансовые риски сдерживаются из-за наличия альтернативных источников финансирования и денежных буферов". По данным Fitch, плановое погашение внешнего долга Белоруссии в 2020 году составляет $2,5 млрд, из которых $797 млн (31% от общей суммы) было выплачено в первые четыре месяца года.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Белоруссия привлекла 5-летний кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн в эквиваленте). Этот кредит стал альтернативой российскому госкредиту на $600 млн, переговоры о котором Минск вел с Москвой в течение прошлого года.
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