Зеленскому доверяют 57% украинцев - опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг доверия среди политиков Украины возглавляет президент Владимир Зеленский, сейчас ему доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в понедельник.

При этом Зеленский вновь бы был избран главой государства, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы (сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь) Юрия Бойко, 13,3% - (экс-президента) Петра Порошенко, 8,6% - (лидера партии "Батькивщина") Юлию Тимошенко, 5,9% - (экс-главу СБУ) Игоря Смешко", - отмечается в сообщении.

Почти как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Год назад во втором туре выборов Зеленского поддержали более 73% украинцев.