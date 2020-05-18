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Жители регионов присутствия АЭС поддерживают развитие атомной энергетики

12:45 18.05.2020

Исследовательская компания "ЭлаНКом" представила итоги масштабного социологического опроса населения регионов, где расположены все российские АЭС (филиалы концерна "Росэнергоатом" - электроэнергетического дивизиона госкорпорации Росатом). Социологи изучали восприятие жителями атомной отрасли и их отношение к деятельности близлежащих АЭС.

Как отмечено в отчете компании, население поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих регионов. 74,4% населения регионов, где расположены АЭС, одобряет использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. Среди жителей пристанционных городов этот процент еще выше - 87,13%. В некоторых регионах рост значительный. Например, в Курской области, где строятся новые блоки и жители связывают с этим развитие региона.

Положительное отношение к конкретной близлежащей станции обозначили 69,27% опрошенных из регионов, где расположены АЭС, а также 84,62% жителей пристанционных городов. Во всех представленных регионах более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими АЭС. В пристанционных городах этот показатель превысил 60-70%.

При ответе на вопрос "За какими источниками энергии, по Вашему мнению, будущее?" двумя самыми популярными вариантами, как и в прошлом году, стали "атомная энергетика" и "альтернативная энергетика". Они значительно обогнали другие виды энергии (гидро-, газовую и угольную энергетику).

В регионах присутствия атомных станций среди превалирующих ответов на вопрос "С чем у Вас лично ассоциируется российская атомная энергетика?" звучали такие варианты, как "эффективная замена нефти и газа", "перспективный источник энергии" и "польза для человека".

Опрос был проведен в 10 регионах России - в Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областях. В общей сложности участие в нем приняли 10 тыс. человек в 60 городах.

"Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с короновирусом, - отметила Анна Двинских, руководитель проекта ЭланКома. - Несмотря на это, степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой. Именно поэтому, хочется выразить им нашу благодарность за то, что исследование 2020 года состоялось".

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