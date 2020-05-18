Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах РФ - Попова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов России, таких субъектов не более семи. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

"Все в одинаковой мере предприняли должное реагирование, проводили необходимые мероприятия, поэтому стабилизация отмечается по всей стране, во всех регионах. У нас есть считанное количество регионов, которые в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима, сегодня не входят сегодня в число регионов со стабильной эпидситуацией. Их очень малое количество, не больше семи", - сказала Попова.