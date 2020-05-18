Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля
13:20 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,9% и достигла $34,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:40 мск.
В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше уровня $34 за баррель 9 апреля текущего года.
Цена нефти WTI растет на 6,4% - до $31,4 за баррель.
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