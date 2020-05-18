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НОВОСТИ

Всемирный русский народный собор требует расследовать причины пандемии

13:05 18.05.2020 Источник: Интерфакс

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить обстоятельства возникновения пандемии коронавируса и обратить внимание на сферу производства вакцины.

"Просим провести прокурорскую проверку с последующим объективным расследованием обстоятельств, приведших к возникновению и распространению (...) пандемии вируса COVID-19 во всем мире и России, в том числе повлекших как вред здоровью, так и смерть граждан Российской Федерации", - написано в обращении правозащитников, текстом которого располагает "Интерфакс".

Авторы заявления обеспокоены возможностью выявления признаков умышленного создания коронавируса и злонамеренного распространения как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в российском сегменте Интернета.

Во Всемирном русском соборе также опасаются централизованной разработки и производства вакцин и создания банка генетической информации отдельных этносов.

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