За пределами Московского региона темпы прироста числа лиц с коронавирусом выросли на 8,1%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы прироста количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией за пределами Московского региона за последнюю неделю увеличились на 8,1%, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации [за пределами Московского региона] мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.