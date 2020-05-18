За пределами Московского региона темпы прироста числа лиц с коронавирусом выросли на 8,1%
14:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы прироста количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией за пределами Московского региона за последнюю неделю увеличились на 8,1%, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации [за пределами Московского региона] мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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