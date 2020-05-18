Для приема пациентов с COVID-19 в РФ перепрофилировано почти 160 тысяч коек
14:32 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России перепрофилировали для приёма пациентов с COVID-19 почти 160 тысяч коек. В регионах увеличено количество мест на 67% по сравнению с ранее утверждёнными нормативами. Об этом сообщила на заседании президиума Координационного совета при правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом она отметила, что ситуация с койками с точки зрения занятости разная по регионам. Также зампред правительства рассказала, что коронавирус протекает бессимптомно более чем у 40% заразившихся. Ещё у 22% пациентов развивается пневмония.
По последним данным федерального штаба, инфекцию выявили у 290 678 граждан. 70 209 человек выздоровели, 2 722 скончались. Говорит Москва
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