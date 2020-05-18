Завод АРМЕНАЛ отмечает 20-летний юбилей
14:05 18.05.2020
18 мая исполняется 20 лет ереванскому заводу АРМЕНАЛ. В этот день в 2000 году было подписано соглашение между правительством Армении и российским холдингом “Русский алюминий”, выступившим в качестве долгосрочного инвестора в проекте создания фольгопрокатного предприятия на базе Канакерского алюминиевого завода.
За годы работы АРМЕНАЛ прочно интегрировался в структуру РУСАЛа, прошел несколько стадий модернизации и технического перевооружения, превратился в крупнейшего в Армении производителя и экспортера готовой промышленной продукции. За 20 лет годовой выпуск фольги вырос более чем в 40 раз, а общий объем приблизился к 400 тысячам тонн. АРМЕНАЛ стал одним из высокопроизводительных и экологичных предприятий отрасли, уверенно вошел в число самых успешных армяно-российских бизнес-проектов. Завод продолжает стабильно работать и в сегодняшних сложных условиях.
"АРМЕНАЛ находится в постоянном развитии - выходит на новые рубежи, покоряет новые высоты. Завод доказал, что готов к изменениям, продиктованным внешними факторами последних лет. Благодаря отлаженным командным действиям, постоянному обучению персонала, повышению культуры производства освоен новый сегмент рынка, стабилизирован и даже увеличен выпуск продукции", - заявил генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян.
Достижение высоких технико-экономических показателей АРМЕНАЛа сопровождается реализацией социальных программ, направленных на улучшение условий работы заводского персонала, а также проведение массовых культурных и научно-просветительских мероприятий для жителей Армении всех возрастов.
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