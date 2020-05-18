На "Армии-2020" обсудят вопросы военной медицины
14:15 18.05.2020
|Фотоархив форума "Армия"
В ходе круглого стола, посвященного работе медицинских организаций Министерства обороны Российской Федерации, участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю «онкология» сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Повесткой круглого стола также предусмотрено обсуждение вопросов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области с участием военно-медицинских организаций и учреждений.
На форуме «Армия-2020» также пройдет дискуссия по вопросам применения новейших информационно-коммуникационных технологий для совершенствования медицинского обеспечения войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих.
Внимание специалистов будет обращено на вопросы внедрения информационных систем и технологий искусственного интеллекта в проведение диагностики и лечения военнослужащих, а также на меры по совершенствованию медицинского обеспечения войск путем внедрения телемедицинских технологий.
Кроме этого участники форума обсудят исторические аспекты существования военной медицины в России.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».
Подробнее обо всех мероприятиях научно-деловой программы Форума смотрите на официальном сайте www.rusarmyexpo.ru
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