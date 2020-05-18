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Путин констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в Дагестане

15:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, а также фактами самолечения и позднего обращения к врачам.

"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто", - заявил глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. По его данным, в республике "фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений, в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой".

"Несмотря на самоотверженные усилия врачей и медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников, люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме", - отметил Путин. "Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются позднее обращение больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому", - подчеркнул президент.

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