0
0
127
НОВОСТИ

Путин рассчитывает, что мусульмане отметят Ураза-Байрам дома

15:32 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома.

"Я знаю, как в Республике [Дагестан] относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", - сказал глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - отметил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 18.05.2020
КНР предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам - Си Цзиньпин
0
28
16:12 18.05.2020
На пляжах Сочи вводят социальное дистанцирование
0
84
16:00 18.05.2020
В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус - Попова
0
114
15:12 18.05.2020
Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий
0
178
15:00 18.05.2020
Путин констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в Дагестане
0
183
14:32 18.05.2020
Для приема пациентов с COVID-19 в РФ перепрофилировано почти 160 тысяч коек
0
208
14:15 18.05.2020
На "Армии-2020" обсудят вопросы военной медицины
0
218
14:12 18.05.2020
В Нидерландах наложен арест на два российских бренда водки
0
273
14:05 18.05.2020
Завод АРМЕНАЛ отмечает 20-летний юбилей
0
214
14:00 18.05.2020
За пределами Московского региона темпы прироста числа лиц с коронавирусом выросли на 8,1%
0
239

Возврат к списку