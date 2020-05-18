Путин рассчитывает, что мусульмане отметят Ураза-Байрам дома

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома.

"Я знаю, как в Республике [Дагестан] относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", - сказал глава государства на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - отметил Путин.