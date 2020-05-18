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В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус - Попова

16:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 35% тестов на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане дают положительный результат, в целом по России этот показатель составляет 10-12%, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По результатам тестирования еще раз хочу сказать достаточно важную в эпидемическом смысле фразу о том, что если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%. Это говорит о том, что вирус с республике есть, и здесь еще есть необходимость очень активной работы <...> по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции", - сказала она в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

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