В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус - Попова
16:00 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 35% тестов на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане дают положительный результат, в целом по России этот показатель составляет 10-12%, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По результатам тестирования еще раз хочу сказать достаточно важную в эпидемическом смысле фразу о том, что если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10-12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%. Это говорит о том, что вирус с республике есть, и здесь еще есть необходимость очень активной работы <...> по расширению тестирования, чтобы сократить этот резервуар в популяции", - сказала она в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
НОВОСТИ
- 16:32 18.05.2020
- КНР предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам - Си Цзиньпин
- 16:12 18.05.2020
- На пляжах Сочи вводят социальное дистанцирование
- 15:32 18.05.2020
- Путин рассчитывает, что мусульмане отметят Ураза-Байрам дома
- 15:12 18.05.2020
- Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий
- 15:00 18.05.2020
- Путин констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в Дагестане
- 14:32 18.05.2020
- Для приема пациентов с COVID-19 в РФ перепрофилировано почти 160 тысяч коек
- 14:15 18.05.2020
- На "Армии-2020" обсудят вопросы военной медицины
- 14:12 18.05.2020
- В Нидерландах наложен арест на два российских бренда водки
- 14:05 18.05.2020
- Завод АРМЕНАЛ отмечает 20-летний юбилей
- 14:00 18.05.2020
- За пределами Московского региона темпы прироста числа лиц с коронавирусом выросли на 8,1%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать