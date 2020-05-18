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НОВОСТИ

На пляжах Сочи вводят социальное дистанцирование

16:12 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Сочи объявили о введении социального дистанцирования на пляжах. Сейчас на их территориях устанавливают тревожные кнопки, сигнализацию и системы видеонаблюдения.

Об этом сообщила журналистам глава департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. По её словам, сейчас завершается подготовка пляжей к летнему сезону. Если позволит эпидемиологическая ситуация, летом в Сочи откроются 190 зон для купания и отдыха. При этом власти планируют пустить отдыхающих на 65 пляжей с 1 июня.  Говорит Москва

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