КНР предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам - Си Цзиньпин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Китай в течение двух лет предоставит международную помощь в размере 2 млрд долларов на поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - сказал он.