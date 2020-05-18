0
0
0
НОВОСТИ

КНР предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам - Си Цзиньпин

16:32 18.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Китай в течение двух лет предоставит международную помощь в размере 2 млрд долларов на поддержку стран, пострадавших от эпидемии, прежде всего развивающимся государствам", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 18.05.2020
На пляжах Сочи вводят социальное дистанцирование
0
77
16:00 18.05.2020
В Дагестане положительный результат дают 35% тестов на коронавирус - Попова
0
104
15:32 18.05.2020
Путин рассчитывает, что мусульмане отметят Ураза-Байрам дома
0
132
15:12 18.05.2020
Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий
0
172
15:00 18.05.2020
Путин констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в Дагестане
0
178
14:32 18.05.2020
Для приема пациентов с COVID-19 в РФ перепрофилировано почти 160 тысяч коек
0
204
14:15 18.05.2020
На "Армии-2020" обсудят вопросы военной медицины
0
213
14:12 18.05.2020
В Нидерландах наложен арест на два российских бренда водки
0
270
14:05 18.05.2020
Завод АРМЕНАЛ отмечает 20-летний юбилей
0
211
14:00 18.05.2020
За пределами Московского региона темпы прироста числа лиц с коронавирусом выросли на 8,1%
0
236

Возврат к списку