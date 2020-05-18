Каждый четвертый работник прибавил в весе на удаленке - опрос
17:00 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: в РФ каждый четвёртый работник прибавил в весе на удалёнке. Во время самоизоляции похудели 12% респондентов, остальные не обнаружили каких-либо изменений массы тела. Исследование провёл портал Superjob.
Больше всего на лишние килограммы, набранные за этот период, жалуются женщины. Опрос был проведён среди трёх тысяч респондентов, представляющих экономически активное население России. Говорит Москва
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