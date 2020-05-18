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На улице в Ярославле на мужчину напал медведь

17:12 18.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Медведь напал на мужчину в центре Ярославля. Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Панина. Как рассказал в соцсетях пострадавший Евгений Золотов, ему помогли таксисты, отогнав хищника.

«Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь. Я остановился, бежать некуда. Он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, а сзади таксист на парковке начал сигналить фарами и моргать», — рассказал Золотов.

После этого мужчина добежал до машины, таксист отвёз его в травмпункт. Медики зашили рваную рану ноги и назначили Золотову амбулаторное лечение.

«Меня привезли в больницу, мне до последнего не верили, что меня покусал медведь. Оказали первую помощь. Рану, где медведь прокусил, зашили. Повреждено было бедро. Ссадины от лап и когтей на руках и ногах», — рассказал Золотов телеканалу «360».

Как отмечает местная пресса, медведь вернулся в лес.  Говорит Москва

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