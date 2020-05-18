Крупнейшую угольную компанию России возглавил сын Солженицына - СМИ

17:32 Источник: РБК

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Ее прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8% СУЭКа) Владимир Рашевский, с 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию. Об этом рассказал РБК источник, близкий к СУЭК, и подтвердила пресс-служба компании.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири.

Степан Солженицын, который теперь будет совмещать посты гендиректора СГК и СУЭК, до прихода в компанию Мельниченко, почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey с 2004 года. Он курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также работу с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий. Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке.