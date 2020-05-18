Крупнейшую угольную компанию России возглавил сын Солженицына - СМИ
17:32 18.05.2020 Источник: РБК
Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко. Ее прежний гендиректор и совладелец (владеет 7,8% СУЭКа) Владимир Рашевский, с 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию. Об этом рассказал РБК источник, близкий к СУЭК, и подтвердила пресс-служба компании.
СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири.
Степан Солженицын, который теперь будет совмещать посты гендиректора СГК и СУЭК, до прихода в компанию Мельниченко, почти 15 лет работал в консалтинговой компании McKinsey с 2004 года. Он курировал работу консультантов с компаниями энергетического сектора в России и СНГ, а также работу с госорганами и проекты в области городского планирования и комплексного развития территорий. Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке.
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